دب قطبي وليد يبصر نور برلين وفرص بقاءه حياً 50%

الشارقة 24 – رويترز:

يعيش المسؤولون بحديقة حيوان تيربارك في برلين، حالة من الترقب والقلق، حالياً، بشأن احتمالات بقاء دب قطبي وليد على قيد الحياة، حيث تبلغ نسبتها 50% فقط، نظراً لارتفاع احتمالات تعرضه للعدوى في الفترة الأولى بعد ولادته.

ونشرت الحديقة لقطات فيديو بالأشعة تحت الحمراء للدب، الذي ولد هذا الأسبوع، والتي يبدو خلالها هزيلاً وصغير الحجم، وملتصقاً بصدر أمه "تونيا".

ويقول فلوريان سيكس مدير حديقة حيوان تيربارك إن بقاء الدب الوليد على قيد الحياة يتطلب عدم اقتراب أحد منه أو من أمه خلال الفترة الأولى من ولادته.

ورغم كل الاحتياطات، تظل هناك احتمالات كبيرة بشأن تعرض الدب الوليد للعدوى.

ونفق عدد من صغار الدب القطبي داخل الحديقة في السنوات الأخيرة، وكان آخرها في يناير هذا العام، وهو دب من سلالة الأم تونيا والأب وولوديا.

والدب الوليد في حالة جيدة حالياً، وتملك الأم مخزوناً وفيراً لإنتاج اللبن لإرضاعه.

وفي حالة بقائه على قيد الحياة، سيتمكن زوار الحديقة من إلقاء النظرة الأولى عليه في الربيع المقبل.