منطقة سيبيرية تجتهد للمحافظة على تربتها الصقيعية

الشارقة 24:

يعرض ذوبان طبقة الجليد الدائم الناجم عن الاحترار المناخي في ياكوتيا بسيبيريا، المجتمع للخطر، بسبب الأضرار التي يلحقها بالأبنية.

ويشير ادوار رومانوف عامل البناء إلى مبنى من 9 طوابق انتقل عن مكانه وبدأت تظهر عليه تشققات، موضحاً أن ياكوتسك عاصمة ياكوتيا تعتبر الأصقع في العالم.

ويضيف "قد يميل بعد أكثر" فيما ينشط حوله عمال آخرون غير آبهين بالحرارة التي تدنت إلى 35 درجة تحت الصفر للقيام بأعمال صيانة طارئة في هذا المبنى.

والكثير من مباني هذه المدينة البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة مشيدة مثل هذه البناية من ألواح من الإسمنت، ترتكز على أوتاد تسمح بتهوية أسفل المبنى حتى لا يؤدي إلى ارتفاع حرارة التربة الصقيعية.

وتغطي هذه التربة المجلدة حوالي 65 % من أراضي روسيا وياكوتيا برمتها قريباً.

وتقع هذه المنطقة على المحيط الشمالي المتجمد وتزيد مساحتها 5 مرات عن مساحة فرنسا.

والتربة الصقيعية هي طبقة تجمدت بفعل الجليد، ولا تبقى ثابتة إلا إذا كانت المياه مجلدة، وفي حال ارتفعت الحرارة كثيراً يمكن للجليد أن يذوب ويؤدي إلى خسوف هذه الطبقة وكل ما هو عليها من طرقات وأبنية، فضلاً عن بحيرات وأراض زراعية خصبة.

ويخشى سكان ياكوتسك أكبر مدينة في العالم مبنية على طبقة صقيعية، كثيراً المخاطر الناجمة عن ذوبان الجليد.

فغالبية الأبنية السوفياتية التي تضم طبقات عدة في المدينة غير قادرة على مقاومة الاحترار المناخي.

في الستينات كانت التقنية المعتمدة تقوم على تثبيت عوارض على عمق 6 أمتار في التربة المجمدة الصلبة، لكن هذا لم يعد كافياً على ما يوضح ادوار رومانوف.

وقد هدمت عدة أبنية لأنها أصبحت خطرة جداً، فيما تعاني أخرى من تصدعات كثيرة يحاول السكان سدها للاتقاء من البرد.