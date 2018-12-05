"التغير المناخي" تستكمل الكهوف الاصطناعية بين البدية وخورفكان

الشارقة 24 – وام:

استكملت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشروع الكهوف الاصطناعية بالمنطقة الشرقية في المنطقة الواقعة بين جزيرة البدية ومدينة خورفكان، وذلك ضمن استراتيجيتها لحماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية، وتنوعها البيولوجي.

يأتي هذا المشروع، ضمن برنامج الوزارة لإنشاء الموائل الاصطناعية، لتنمية الثروات المائية الحية، وذلك من خلال إنزال كهوف اصطناعية إسمنتية بالبيئة البحرية .

وتم إنجاز المشروع، على مرحلتين، الأولى منها في مايو 2017، والثانية في نوفمبر 2018، بمجموع 500 كهف، موزعة بعدة مواقع على امتداد الساحل من جزيرة البدية بالفجيرة، إلى مدينة خورفكان في إمارة الشارقة.

وجرى اختيار مواقع الإنزال في مناطق قريبة من سواحل الدولة، بهدف تهيئة مواقع اصطناعية حاضنات للأحياء المائية والثروة السمكية، تسهم في تنمية مخزون الثروة السمكية على المستوى البعيد، وتدعم استمرار العمل في مهنة الصيد، من خلال تخفيف التكاليف التشغيلية لرحلة الصيد المترتبة على الصيادين.

ومن شأن هذه المناطق، أن تسهم في تخفيف ارتياد الصيادين المناطق البعيدة عن سواحل الدولة، التي تعرضهم لتكاليف تشغيلية عالية، وتضمن استدامة الإمداد الغذائي المحلي.

وأوضح صلاح الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن هذه المبادرة بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة والشراكة مع شركات القطاع الخاص، تأتي ضمن استراتيجية الوزارة، في تعزيز أواصر التكامل مع الجهات المحلية، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره محوراً رئيساً، في عملية التنمية، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، بهدف دعم استدامة البيئة البحرية، وبناء حاضنات لصغار الأسماك في البيئة البحرية الساحلية، لإعادة بناء مخزون الثروة السمكية.

وأضاف الريسي، أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة، بهدف تعزيز حرفة الصيد وتطوير استدامة الثروة السمكية، باعتبارها من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، إذ تمثل هذه المبادرة خطوة إضافية في زيادة نجاح برنامج "الكهوف الاصطناعية"، الذي أطلقته الوزارة في عام 2016.