الهند تَدخُل في حلقة مكيفات الهواء المفرغة

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

لطالما حارب غاسل الملابس الهندي راتان كومار، البالغ 48 عاماً، حرارة الصيف في بلاده، بما توفر له من وسائل، من تبليل الشراشف والاستحمام ليلاً، ومراوح غالباً ما تنفث هواءً ساخناً، إلا أن هذه المعاناة انتهت الآن بشرائه مكيفاً للهواء.

أحدث شراء كومار للمكيف ثورة في عائلته في راجستان "غرب الهند"، حيث تصل الحرارة بانتظام إلى 50 درجة مئوية بين أبريل ويونيو.

وإن كانت المكيفات تساهم في توفير الراحة لهذه العائلة، إلا أنها سيئة لبيئة العالم، إذ تزيد من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

وتملك 5 % من الأسر في الهند البالغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة، مكيفاً، لكن مع ارتفاع مستوى المعيشة، تزداد مبيعات المكيفات بسرعة كبيرة، بالمقارنة، تملك 60 % من الأسر مكيفاً في الصين.

وتستهلك هذه الأجهزة كمية هائلة من الكهرباء التي يؤدي انتاجها إلى انبعاثات إضافية لثاني أكسيد الكربون، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في المدن، إذ أنها تنفث إلى الخارج الحرارة الممتصة من الداخل، ما يضطر أصحاب المنازل إلى تبريده أكثر بعد.

ويتنافس أكثر من 20 مصنعاً للمكيفات في السوق الهندية، التي عرفت نمواً زاد عن 10 % في العقد الأخير.

وتضم البلاد الآن حوالي 30 مليون مكيف للهواء، في مقابل 26 مليوناً في 2016، وفق تقديرات الأطراف الناشطة في القطاع.

وتفيد توقعات الوكالة الدولية للطاقة، أن الهند ستتجاوز عتبة المليار مكيف بحلول العام 2050.

وخلال أشهر القيظ التي تسبق الأمطار الموسمية تكثر الإعلانات حول المكيفات الفعالة والبخسة الثمن في الصحف وعبر التلفزيون.

ويرتبط ارتفاع المبيعات بانخفاض الأسعار، فضلاً عن تحسن توزيع التيار الكهرباء الذي تشهد الهند انقطاعات مفاجئة له.

وفي الكثير من المناطق بات التيار الكهربائي الضروري لتشغيل المكيف متوافراً لساعات أطول في اليوم.

لكن الخبراء يحذرون من أن ميل الهنود إلى تشغيل المكيفات القديمة لمدة تتجاوز صلاحيتها، يشكل خطراً على البيئة، فهذه الأجهزة تستخدم سوائل مبردة مثل هيدروفلوروكربون المؤذية أكثر بمئات المرات من ثاني أكسيد الكربون للبيئة، وهي تدور مبدئياً في دائرة مغلقة، إلا أن غياب الصيانة أو عمليات التسرب قد تجعلها تنتشر في الجو.