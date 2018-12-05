دخول موسم "المربعانية" في الإمارات يوم الجمعة

الشارقة 24 – وام:

أكد إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه مع طلوع نجم "إكليل العقرب أو الإكليل"، بتاريخ يوم الجمعة 7 ديسمبر الجاري، يدخل موسم المربعانية، في منطقة الجزيرة العربية، وبادية الشام.

ويستمر موسم المربعانية، نحو أربعين يوماً، إلى منتصف يناير المقبل، ولهذا أطلق عليه اسم "مربعانية الشتاء".

وتنخفض خلال موسم المربعانية، درجات الحرارة في الجزيرة العربية لأدنى مستوياتها، لتكون تحت الصفر المئوي في المناطق الشمالية، ودون 10 مئوية في المناطق الجنوبية، وتمتاز بالبرد القارس، وقد تسقط الثلوج فيها شمالاً، وتقل الحركة خاصة في الليل من شدة البرد، ويبدأ وقت غروب الشمس مع طلوعها بالتقدم، ويكون أكبر تأخير لوقت شروق الشمس، والذي يبدأ بالتراجع مع منتصف يناير المقبل، ويكون أكبر ميل للشمس وأطول ظل لوقت الزوال، في النصف الشمالي من الأرض.

فلكياً، موعد الانقلاب الشتوي يكون بحدود 22 من شهر ديسمبر الجاري، ويكون معه أقصر نهار وأطول ليل في النصف الشمالي من الأرض، وأدنى ميل للشمس عن الأفق الجنوبي، ويكون ذلك خلال المربعانية.

ويأتي دخول المربعانية، عقب موسم الوسم، ويختلف وقت دخولها من حساب إلى آخر، فهو عند البعض مع بداية ديسمبر، وعند آخرين مع منتصف ديسمبر، لكنها بين هذين التاريخين، عند أغلب أهل البادية في الجزيرة العربية وبادية الشام.

ويبدأ موسم المربعانية، مع طلوع نجم "إكليل العقرب" فجراً من الجهة الشرقية في 7 ديسمبر، وتمتد إلى منتصف يناير، حيث تطلع منزلة "النعايم" وهي أول نجوم موسم "الشبط"، ويكون فيها "برد البطين"، الذي يوصف بشدته ويعد بعضهم موسم "الشبط" الذي يلي المربعانية، امتداداً للمربعانية، حيث تستمر الأجواء الباردة على الجزيرة العربية وبادية الشام، وبانتهاء الشبط تنكسر شدة البرودة مع طلوع نجم "سعد الذابح " فجر 10 فبراير.

ودخول موسم المربعانية، يتزامن مع مشاهدة "نجم النسر الواقع، قبل طلوع الشمس وهو نجم نير يشرق جهة الشمال الشرقي، واستدل به العرب قديماً على دخول الموسم، وعند نهاية المربعانية يرى نجم النسر الطائر، وهو نجم نير يشرق في اتجاه الشرق تماماً، قبل طلوع الشمس وظهوره للعيان أذان بنهاية المربعانية.