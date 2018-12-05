لجنة مبادرات رئيس الدولة توقع عقد تأهيل مكب مدينة أم القيوين

الشارقة 24 – وام:

وقعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وتمثلها وزارة التغير المناخي والبيئة، اتفاقية مع شركة "إي تي أتش بي إي" للمقاولات، ضمن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة، لإعادة تأهيل مكب المدينة، في إمارة أم القيوين.

وقع الاتفاقية، التي حضرها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، وعبد الباقي طالب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإدارة المتكاملة للنفايات تعد إحدى أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والرامية إلى تحقيق الإدارة الأمثل للنفايات، كجزء رئيس ضمن منظومة تحقيق الاستدامة البيئية، وتماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات 2021، من أجل الوصول إلى نسبة 75 % معالجة للنفايات البلدية الصلبة، وذلك من خلال استخدام التقنيات المتطورة والصديقة للبيئة.