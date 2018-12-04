الأغنام الأسترالية ممنوعة من التصدير للشرق الأوسط لثلاثة أشهر

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مجلس مصدري الماشية الأسترالي الثلاثاء بأن المصدرين الأستراليين سيوقفون شحن الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط لثلاثة أشهر كل عام بدءاً من 2019، في ظل غضب متصاعد بشأن التجارة البالغة قيمتها نحو 55 مليون دولار استرالي (40 مليون دولار أميركي) سنوياً.

وأكد المجلس بأنّ أعضاءه وافقوا بشكل طوعي على تعليق شحنات الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط خلال فصل الصيف، في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

يأتي ذلك في ظل حالة غضب عام بعد نشر صور تظهر نفوق 2400 من الأغنام على متن سفينة متجهة إلى الشرق الأوسط، مما أثار دعوات للحظر الكامل للتجارة.

وذكر سايمون كرين، رئيس مجلس مصدري الماشية الأسترالي في بيان بالبريد الإلكتروني، بأن الأمر يتعلق بالحفاظ على تجارة قوية، وقابلة للاستمرار في الأغنام الحية لتسعة أشهر في كل عام وتنميتها، وبشكل أوسع تأمين مستقبل قطاع تصدير الماشية الحية الأسترالي.

وقد يخفف تحرك مجلس مصدري الماشية الأسترالي بعض الضغط على حكومة المحافظين.

ويدعم عدد من أعضاء حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون دعوات لحظر قطاع تصدير الأغنام الحية بالكامل في خطوة تهدد بتصدع الحكومة.

وأفادت أكبر جهة لتوقعات تجارة السلع الأولية بأستراليا، في سبتمبر، أنّها تتوقع بيع 1.9 مليون رأس من الأغنام الحية هذا العام، بقيمة 250 مليون دولار أسترالي.

ومن المتوقع أن يُباع نحو خُمس ذلك العدد إلى دول في الشرق الأوسط.