انطلاق قمة المناخ في بولندا وسط مطالبات بالحفاظ على البيئة

الشارقة 24 – رويترز:

بدأت في بولندا، يوم الأحد، أعمال قمة الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، التي تستمر أسبوعين، بمشاركة وفود من 200 دولة تقريباً، وتهدف إلى التغلب على الانقسامات السياسية العميقة في أهم اجتماع متعلق بارتفاع درجة حرارة الأرض، تعقده المنظمة الدولية، منذ اتفاقية باريس التي تم التوصل إليها في 2015 للحد من استخدام الوقود الأحفوري.

ولا يتوقع أن يخرج المؤتمر، بقرارات كافية لمعالجة المخاوف، التي وردت في تقارير صدرت خلال الأسابيع الأخيرة، بشأن ارتفاع نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتعقد القمة في مدينة كاتوفيتسه، وهي قلب المنطقة المنتجة للفحم في بولندا، وبينما تجتمع الوفود في القمة، تجمع عشرات النشطاء في إحدى حدائق المدينة، مطالبين القادة باتخاذ ما يلزم للتصدي للتغير المناخي، قبل فوات الأوان.

وتستضيف بولندا، محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ للمرة الثالثة، إلا أن الدولة الأوروبية ما زالت تستهلك الفحم، إذ يزودها بحوالي 80%، من الطاقة التي تحتاجها، بالإضافة لكونه قطاعاً أساسياً، لتوفير فرص العمل وفخراً وطنياً.

وتزامناً مع انطلاق القمة، شارك آلاف في مسيرة بوسط بروكسل، وطالب المتظاهرون الحكومة البلجيكية، باتخاذ ما يلزم للوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ، للحد من ارتفاع درجات الحرارة.