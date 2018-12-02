الجروف الجليدية تمتد على شواطئ المنطقة القطبية الجنوبية

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

الجروف الجليدية هي امتدادات عائمة للغطاء الجليدي وهي متصلة بكتلة في البر الرئيسي وتمتد الجروف خصوصاً على طول شواطئ المنطقة القطبية الجنوبية، فضلاً عن غرينلاند وكندا وأجزاء من روسيا.

تتشكل هذه الحواجز الجليدية عندما يتسلل الغطاء الجليدي إلى البحر، إذا كان المحيط بارداً بما يكفي لا يذوب الجرف الجليدي، ومع مرور الوقت ينمو ويزيد حجمه.

إلى ذلك، قد يتراجع الجرف الجليدي وحتى الآونة الأخيرة، كان التوازن بين ذوبان الجليد والامتدادات الجليدية سيد الموقف.

غير أن الجليد اليوم يذوب بسرعة وبخاصة في المحيط المتجمد الجنوبي.

وأوضح العلماء أن السبب يعود إلى ارتفاع حرارة الهواء والمحيطات.

فالهواء الدافئ يؤدي إلى ذوبان سطح الجرف الجليدي مشكلاً أحواضاً مائية، وتتسرب المياه عبر تشققات صغيرة في الجليد وتوسعها.

في الوقت ذاته، تتسرب مياه أدفأ تحت الجرف عبر التشققات التي تتوسع بعد إلى حد انفصال جبل جليدي عن الكتلة.

باختصار، يرى العلماء أنه من الضروري ألا تتجزأ الجروف الجليدية لأن تماسكها يساهم في كبح ذوبان الجليد في المحيطات المسؤول عن ارتفاع منسوب مياه البحار.