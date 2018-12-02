ذوبان الغطاء الجليدي في العالم بـ 90%

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

يشهد الغطاء الجليدي في العالم انحساراً تدريجياً، فالاحتراق في القطب الشمالي أسرع بمرتين بالمقارنة مع باقي الكوكب، وبشكل خاص في غرينلاند، التي تشهد تراجعاً بارزاً في كتلها الجليدية.

وتسارع هذه العملية تلقائي، فذوبان الثلوج يعرض الجليد الكامن تحتها إلى أشعة الشمس ما يساهم في انحساره، أما في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية فإن 90% من الكتل الجليدية بدأت بالانحسار.

وذوبان الجليد طال أيضاً السلاسل الجبلية من الهيمالايا وكيليمنجارو فالالب والبريريني وصولاً إلى جبال الإنديز، فالغطاء الجليدي إلى انحسار لا بل مهدد بخطر الاختفاء.

كنتيجة لذلك، بدأ منسوب المحيطات بالارتفاع وسبب ذلك يعود إلى ذوبان الجليد والتمدد الحراري لمياه البحار، فحجم المياه الدافئة أكبر من حجم الباردة.

وبالنظر إلى الوتيرة الحالية، فمن المتوقع أن يرتفع منسوب البحار بحلول العام 2100 ما بين 26 سنتيمتراً ومتر واحد.

وستغمر المياه بذلك جزراً في المحيط الهادئ والهندي. بالإضافة إلى مناطق ساحلية مكتظة بالسكان كبنغلادش وفيتنام وهولندا كساحل الولايات المتحدة الشرقي، باتت كلها مهددة بالخطر.