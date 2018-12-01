79 مدينة صينية تطلق تحذيرات حمراء وبرتقالية من تلوث الهواء

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية السبت، أن تحذيرات من تلوث الهواء صدرت في 79 مدينة صينية، في المجمل مع انتشار سحابة من الضباب الدخاني الشديد على مناطق واسعة في البلاد، خلال فصل الشتاء.

وأضافت أن خمس مدن أصدرت تحذيرات من التلوث من الدرجة الحمراء، وهي الأعلى في نظام التحذير الصيني من التلوث، فيما أصدرت 73 مدينة تحذيراً من الدرجة البرتقالية، ثاني أعلى درجات النظام، وأصدرت مدينة واحدة تحذيراً من الدرجة الصفراء ما استدعى اتخاذ إجراءات طارئة للسيطرة على الأمر.

وتقع المدن المتضررة بالتلوث في محيط منطقة بكين-تيانجين-خبي التي تشمل العاصمة وفي منطقة سهول فنوي، التي تشمل أقاليم شانشي وشنشي وخنان، وفي منطقة دلتا نهر يانغتسي الشمالية، التي يقع فيها إقليم جيانغسو ثاني أكبر مركز لصناعة الصلب في البلاد.

وأصدرت العاصمة بكين، أول تحذير من تلوث الهواء خلال فصل الشتاء في 23 نوفمبر، فيما أصدر إقليم جيانغسو تحذيراً من الدرجة الثانية من الضباب الدخاني أواخر الشهر الماضي، مما أجبر المصانع وشركات المرافق على خفض الإنتاجية.