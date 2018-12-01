زلزال قوي يضرب ولاية ألاسكا الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

هز زلزال قوي جنوب ولاية ألاسكا الأميركية صباح الجمعة، وأحدث شقوقاً في بعض الطرق، وتسبب في تعطيل حركة المرور، وانقطاع بث قنوات تلفزيونية في أنكوريدج، أكبر مدن الولاية.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته سبع درجات، هز المنطقة الواقعة إلى الجنوب مباشرة من بوينت ماكينزي، وأن مركزه كان على بعد 13 كيلومتراً شمالي أنكوريدج على عمق 43 كيلومتراً.

وصدر تحذير من وقوع موجات مد بحري عاتية "تسونامي" لمنطقة كوك إنليت التي تربط أنكوريدج بخليج ألاسكا، لكن التحذير أُلغي فيما بعد.

وتلى الزلزال عدد كبير من التوابع.

وأظهرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، متاجر كبرى تتناثر على أرضيتها سلع كانت مرتبة على الأرفف، ولقطات لغرفة الأخبار بمحطة "كيه.تي.في.إيه" التلفزيونية وقد عمتها مظاهر الفوضى.