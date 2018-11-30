أطفال أستراليون يضربون عن الدراسة احتجاجاً على التقاعس بشأن تغير المناخ

الشارقة 24 – رويترز:

أضرب آلاف من الأطفال عن الدراسة في جميع أنحاء أستراليا، للاحتجاج على تقاعس الحكومة عن التحرك بشأن تغير المناخ، وهو تحرك أثار انتقادات من رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وتجمع الأطفال والآباء والمدرسون في الحي التجاري بوسط سيدني، خلال ساعة الغداء، مرددين هتافات تطالب برحيل موريسون.

تقول إحدى المشاركات في الاحتجاج، إنها تعتقد أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن تغير المناخ، وذلك حتى يستطيع جيلها وجيل أطفالها والأجيال القادمة أن يحظوا بمستقبل مستدام وصحي على كوكب لم يشاركوا في تدميره.

احتجاج سيدني لم يكن الوحيد من نوعه، إذ شهدت مدن ملبورن وبرزبين وبيرث وغيرها مظاهرات مشابهة، بعد أن خرج التلاميذ في العاصمة كانبيرا في احتجاج هذا الأسبوع.

غير أن موريسون انتقد الاحتجاجات الطلابية، وقال إنه يريد أن تكون الأولوية في المدارس للتعليم وليس للنشاط السياسي.

وأستراليا واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم لأسباب عدة منها اعتمادها على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

وفي وقت سابق هذا العام خفضت الحكومة المحافظة التزاماتها تجاه اتفاقية باريس للمناخ.