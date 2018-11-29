ضخامة ثور تنقذه من الذبح في أستراليا

الشارقة 24 – رويترز:

نجا ثور أسترالي ضخم يدعى "نيكرز" من الذبح في اللحظة الأخيرة، بعد أن اعتبر القائمون على مجزر اللحوم أن حجمه كبير بدرجة تحول دون تقطيعه باستخدام الأجهزة الموجودة في المنشأة، ويبلغ طوله 194 سنتيمتراً ويزن 1400 كيلوجرام.

وسيمضي الثور الذي يبلغ عمره 7 أعوام بقية حياته مع القطيع في مزرعة أصحابه في ولاية غرب أستراليا، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أسترالية.

ويعتقد أن نيكرز هو الثور الأضخم في أستراليا.

والثور الإيطالي بلينو هو صاحب لقب أطول ثور على قيد الحياة إذ يتجاوز طوله المترين وفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.