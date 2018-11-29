"الحشرات المنشارية" تطارد أرز لبنان مدعومة بالتغير المناخي

الشارقة 24 – أ ف ب:

مع ارتفاع درجات الحرارة من جهة، وتراجع هطول الأمطار وتساقط الثلوج من جهة أخرى، باتت أشجار الأرز التي يُعرف بها لبنان، عُرضة لحشرات تتسبب كل عام بيباس أشجار لا تزال يافعة.

وعلى ارتفاع 1800 متر، تنهش حشرة الأرز المنشارية أشجار محمية تنورين، على غرار غابات أخرى تنتشر في شمال لبنان.

وتظهر الأشجار المريضة واضحة للعيان، ومن الممكن بسهولة تمييزها عن أخرى خضراء نابضة بالحياة إلى جانبها.

ويؤكد الخبير في علم الحشرات والغابات، نبيل نمر، أن ذلك يبدو كحريق اجتاح الغابة، إذ تبدو الاشجار المتآكلة رمادية وهزيلة لا حياة فيها.

ومنذ التسعينات، تنمو حشرات الأرز المنشارية في غابة تنورين، وتعيش على أشجارها وتحولها إلى جماد.

ويشير نمر إلى الأشجار الميتة من حوله، مصرحاً بأنه في 2017 وحده، يبست 170 شجرة كلياً وتحولت إلى حطب في تنورين.

يحفر نمر سنتيمترات قليلة في التراب، تحت إحدى الأحجار لتظهر حشرات الأرز المنشارية الخضراء اللون، وحولها إبر الأرز اليابسة المتساقطة أرضاً.

تهدد تلك الحشرات الصغيرة شجرة الأرز، التي اعتمدها اللبنانيون رمزاً لبلادهم، واستخدمها الفراعنة لصناعة السفن.