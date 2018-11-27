نشطاء بيئيون يتسلقون مدخنة بارتفاع 180 متراً في بولندا

الشارقة 24 – رويترز:

تسلل نشطاء من منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" المعنية بالبيئة صباح الثلاثاء، إلى داخل محطة لإنتاج الكهرباء في مدينة بيلخاتوف بوسط بولندا، وتسلقوا إحدى مداخنها، تعبيراً عن احتجاجهم على سياسات وارسو المتعلقة باستخدام الفحم في إنتاج الطاقة، في خطوة تأتي قبيل محادثات للأمم المتحدة تستضيفها بولندا حول المناخ.

وتعتبر هذه المحطة التي تديرها الدولة، أكبر محطات بولندا إنتاجاً للكهرباء، وتعتبر أيضاً أكبر ملوث للجو في أوروبا، وإحدى أكبر محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في العالم.

وتسلق تسعة نشطاء إحدى تلك المداخن مخروطية الشكل، التي يبلغ ارتفاعها 180 متراً بالمحطة عبر سلم داخلي إلى قمتها، وهي التي يجري تشغيلها بالفحم البني، وتمتلكها مجموعة بي.جي.إي.