احتجاجاً على استخدام الفحم

نشطاء بيئيون يتسلقون مدخنة بارتفاع 180 متراً في بولندا

  • الثلاثاء 27, نوفمبر 2018 في 10:38 م
تسلق نشطاء من منظمة السلام الأخضر "جرينبيس"، المعنية بالبيئة الثلاثاء، مدخنة يبلغ ارتفاعها 180 متراً في محطة للكهرباء بمدينة بيلخاتوف بوسط بولندا، تعبيراً عن احتجاجهم على سياسات الحكومة البولندية المتعلقة باستخدام الفحم.
الشارقة 24 – رويترز:
 
تسلل نشطاء من منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" المعنية بالبيئة صباح الثلاثاء، إلى داخل محطة لإنتاج الكهرباء في مدينة بيلخاتوف بوسط بولندا، وتسلقوا إحدى مداخنها، تعبيراً عن احتجاجهم على سياسات وارسو المتعلقة باستخدام الفحم في إنتاج الطاقة، في خطوة تأتي قبيل محادثات للأمم المتحدة تستضيفها بولندا حول المناخ.
 
وتعتبر هذه المحطة التي تديرها الدولة، أكبر محطات بولندا إنتاجاً للكهرباء، وتعتبر أيضاً أكبر ملوث للجو في أوروبا، وإحدى أكبر محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في العالم.
 
وتسلق تسعة نشطاء إحدى تلك المداخن مخروطية الشكل، التي يبلغ ارتفاعها 180 متراً بالمحطة عبر سلم داخلي إلى قمتها، وهي التي يجري تشغيلها بالفحم البني، وتمتلكها مجموعة بي.جي.إي.