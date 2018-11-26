"بيئة أبوظبي" تعثر على 6 أبقار بحر نافقة على الشريط الساحلي للإمارة

الشارقة 24 – وام:





عثرت فرق التفتيش البحري التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي، مؤخراً، على 6 أبقار بحر نافقة، وذلك على الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي، من منطقة السلع وحتى منطقة غنتوت، حيث تشكل حالة النفوق التي تم رصدها خسارة كبيرة لأبقار البحر.

ومع اكتشاف حالات النفوق الجديدة، يرتفع بذلك عدد أبقار البحر النافقة منذ بداية العام إلى 20 حالة، بالمقارنة بـ 15 حالة نفوق سجلت في عام 2017 بنفس الفترة.

وتم الكشف عن أبقار البحر النافقة خلال دوريات التفتيش البحري والساحلي التي تقوم الهيئة بتنفيذها بشكل مستمر لمراقبة المناطق البحرية الحساسة والهامة وضبط عمليات صيد الأسماك التجارية أو الترفيهية في الإمارة.

وتشير نتائج التحقيق والتشريح الذي أجرته الهيئة إلى أن السبب الأكثر احتمالاً للوفاة هو تعرضها للاختناق، بعد وقوعها بشباك الصيد الذي يتم استخدامه بشكل مخالف لتشريعات الصيد وبطريقة غير مستدامة من قبل بعض الصيادين.

وتحظى أبقار البحر وموائلها الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالحماية بموجب القانون الاتحادي رقم 23، والقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999، كما تعتبر الإمارات من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم حول حماية وإدارة أبقار البحر، تحت برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ضمن اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة، مما يجعل لدولة الإمارات دوراً هاماً في حماية أبقار البحر، ضمن إرث الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في الحفاظ على البيئة والجهود الإقليمية والعالمية المبذولة لحماية هذا النوع.