نفوق ما يصل إلى 145 حوتاً في نيوزيلندا

الشارقة 24 - رويترز:

أفادت السلطات، الإثنين، بأن ما يصل إلى 145 حوتاً طياراً نفقت على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب ساوث أيلاند في نيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع.

وكان نصف الحيتان ميتا بالفعل عندما عثر عليها العاملون بإدارة حماية البيئة الذين تلقوا بلاغاً ليل السبت من حملة تخييم في المنطقة.

وقال رين ليبينز مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة إن قراراً اتخذ بالقضاء على باقي الحيتان، نظراً للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمكان البعيد.

ونيوزيلندا بها أعلى معدلات من الحيتان التي تجنح في العالم على الرغم من أن السبب المحدد لها غير معروف.