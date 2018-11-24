84 قتيلاً واحتواء حريق كاليفورنيا بنسبة 95%

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت السلطات الأميركية، أن الحريق الذي اجتاح شمال كاليفورنيا، وبلغت حصيلة ضحاياه 84 قتيلاً، تم احتواؤه بشكل شبه تام.

وشهدت الولاية الأميركية، التي تعاني الجفاف، أول تساقط غزير للأمطار منذ أشهر، ما ساهم في إخماد حرائق كانت لا تزال مشتعلة.

وأوضحت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أن حريق كامب فاير، تم احتواؤه بنسبة 95%.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الأكثر دموية وتدميراً، في تاريخ الولاية إلى 84 قتيلاً، وبلغت حصيلة المفقودين 563 شخصاً.

وقضى ثلاثة أشخاص، جراء حريق كبير، اجتاح منطقة ماليبو في جنوب الولاية.

ومنذ اندلاعه في 8 نوفمبر في شمال كاليفورنيا، أتى حريق كامب فاير، على حوالي 62 ألف هكتار من الأراضي، ودمّر أكثر من 13600 منزل.