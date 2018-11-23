الأمم المتحدة: ثاني أكسيد الكربون بلغ مستوى قياسياً في 2017

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو بلغت ارتفاعاً قياسياً جديداً العام الماضي.

وبددت هذه القياسات الآمال في تباطؤ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المنتج الثانوي لحرق الوقود الأحفوري، الذي يقول العلماء إنه السبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتسببت هذه الظاهرة ارتفاعاً في درجة حرارة الأرض.

ذكر بيتري تالاس أمين عام المنظمة، في بيان، أنه ودون خفض سريع في معدلات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، سيكون لتغير المناخ تأثيرات أكثر تدميراً ولا يمكن إصلاحها على الأرض.

ووجد التقرير أن مستوى ثاني أكسيد الكربون بلغ 405.5 جزء في المليون في عام 2017، ارتفاعاً من 403.3 جزء في المليون في 2016.

وقالت المنظمة إن معدل الزيادة يواكب معدل النمو المتوسط في السنوات العشر الأخيرة، وكان أعلى معدل منذ 55 مليون سنة.

وارتفعت مستويات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46 % منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية في عام 1750 تقريباً.