مجلس الإمارات للتغير المناخي يستعرض إنجازاته في 2018

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، اجتماع مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة الرابع للعام الجاري، والذي عقد في ديوان الوزارة بدبي، لمناقشة المشاريع والمبادرات البيئية.

وافتتح المجلس جدول أعماله، بعرض مستجدات المؤشرات الوطنية لجودة هواء الإمارات والتطبيق الذكي لـ "لوحة الإمارات الذكية الخضراء"، الذي أطلق ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، في أكتوبر الماضي.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن المناقشات الدورية مع أعضاء مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، تركز بشكل رئيس على الوصول إلى حلول للتحديات البيئية، وتداعيات التغير المناخي الملحة، بطريقة تضمن المحافظة على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة، تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة، وتقدم نموذجاً للعمل البيئي، يحتذى به إقليمياً وعالمياً.

حضر الاجتماع، سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة شركة الغرير للموارد، وسعادة المهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، وسعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وسعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة، وسعادة محمد الأفخم مدير بلدية الفجيرة، وسعادة الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وسعادة المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لشؤون الأشغال في وزارة تطوير البنية التحتية، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، وسعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة، وعبيد الصقال نائب مدير بلدية أم القيوين، وسعادة عبد الله البلوشي مستشار التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، والمهندس خالد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والمهندسة مريم البلوشي مدير قسم الدراسات البيئية بالهيئة العامة للطيران المدني في دبي، وإبراهيم الزعبي رئيس الاستدامة في مجموعة ماجد الفطيم، إلى جانب ممثلين عن دائرة البلدية في رأس الخيمة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".