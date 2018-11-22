"شؤون بلديات الشارقة" تنظم دورة في الإرشاد الزراعي

الشارقة 24:

نظمت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، يوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان "الاتجاهات الحديثة في الإرشاد الزراعي"، تطرقت إلى المفاهيم المعاصرة وفلسفة الإرشاد الزراعي وأسسه، في ظل التطورات الحديثة في الزراعة، ودوره في التنمية، وكذلك اكتساب المهارات وفن توصيل المعلومات والإقناع بتبنيها.

وتهدف الدورة، إلى تعريف المشاركين، من مهندسين ومرشدين واختصاصيين من الدائرة، ومن مختلف بلديات إمارة الشارقة، على دور الإرشاد الزراعي، في نقل التكنولوجيا الزراعية إلى المزارعين، والاتجاهات الحديثة للإرشاد الزراعي، وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأهمية الإرشاد ودوره في زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية وتأثيره على الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس الدائرة سعادة سالم بن محمد النقبي، أن تنظيم هذه الدورة، يأتي تنفيذاً لتطلعات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنمية الزراعة والمراعي والثروة الحيوانية في الإمارة، وكذلك حرصاً من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، على تدريب المرشدين الزراعيين والبيطريين، وصقل مهاراتهم العملية، ومواكبتهم التغيرات والتطورات الحديثة، واستخدام الطرق المبتكرة في مجال الإرشاد الزراعي، وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، لتعزير دور الإرشاد الزراعي، وتخطيط وتقييم البرامج الإرشادية الزراعية في إمارة الشارقة، من أجل التنمية الزراعية المستدامة.

بدوره، أكد سالم الكديد مدير إدارة الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية بالدائرة، أن هذه الدورة هي باكورة النشاطات، التي تم وضعها ضمن سلسلة النشاطات للخطة الإرشادية الهادفة، لزيادة كفاءة الإرشاد الزراعي وتوجيهه، نحو التنمية الزراعية وتطوير المراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية في الإمارة، والتنسيق ما بين الدائرة ومختلف بلديات الإمارة، كجزء من مسؤوليات الدائرة، تجاه التنمية الزراعية والحيوانية وتطوير المراعي.

وأضاف أن الإدارة تعمل على المزيد من الدورات، وعلى إصدار الكتب والنشرات الإرشادية المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والمراعي.

وعلى هامش الدورة، أقيمت ورشة عمل لمناقشة "بطاقة زيارة إرشادية"، لتداول هذه البطاقة من قبل المرشدين الزراعيين، والأخذ بآراء المشاركين في الدورة، وإضافاتهم المتميزة، للوصول إلى بطاقة إرشادية مميزة، تستخدم كنموذج للزيارات الميدانية للمرشدين الزراعيين.