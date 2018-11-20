مولود جديد من فصيلة قرود السيامانج يبصر نور كاليفورنيا

الشارقة 24 – رويترز:

وضعت أنثى من فصيلة قرود السيامانج، مولوداً جديداً، في حديقة حيوان سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأميركية، لتفاجئ الحراس وتدخل البهجة على الزائرين.

ووضعت الأنثى، التي تدعى إلويس وتبلغ من العمر 37 عاماً، وكانت تخضع لبرنامج لتحديد النسل، صغيرها الأسبوع الماضي، في منطقة عرض القرود أمام الجمهور، لتقدم للحديقة أول صغير من فصيلة سيامانج منذ أكثر من 12 عاماً.

وكانت إلويس أو "إلي" وذكر يدعى يونكي ويبلغ من العمر 35 عاماً، أبوين ناجحين بالفعل، وأنجبا 6 صغار على مدى سنوات.

ونظراً لأن جيناتهما متمثلة بالفعل على نحو جيد في قرود السيامانج بالحديقة، جرى تحديد نسل الزوجين بشكل كيميائي على مدى عدة سنوات، ولهذا السبب كان مولد أحدث صغير لهما بمثابة مفاجأة سعيدة للعاملين على رعاية الحيوانات.

وتعد السيامانج إحدى أنواع قرود الجيبون الموجودة في الغابات الاستوائية بماليزيا وإندونيسيا.

ويدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة كل أنواع الجيبون في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالإنقراض.