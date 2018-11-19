افتتاح أول مستشفى لفيلة الهند في ولاية أوتار براديش

الشارقة 24 – رويترز:

يحاول طبيب بيطري هندي ومساعده، سحب عينة دم من أنثى الفيل "سوزي"، لإجراء فحوص دورية في أول مستشفى للفيلة في الهند، فتح أبوابه في ولاية أوتار براديش مؤخراً.

سوزي ذات الـ 67 عاماً كانت قد تعرضت لإساءة معاملة، فقدت على أثرها جميع ضروسها، والكثير من حاسة السمع لديها.

أما آشا، وهي أنثى فيل أخرى تبلغ من العمر 49 عاماً، فتعاني من متاعب مزمنة في الساق، بعد إساءة معاملة في سيرك وتعاني أيضاً من خُراج في القدم.

ويستقبل المستشفى، الذي تديره منظمة أهلية للحياة البرية، الفيلة التي تركها أصحابها ومشغلوها بعد معاناة وإساءة معاملة، ووحشية استمرت سنوات، وأُصيبت بسببها بالهزال والعمى والأورام، وهو مُجهز بإمكانيات مُتقدمة علمياً لعلاج الفيلة.

الفيلة التي يبلغ عددها في البراري بالهند 25 ألف فيل، تتعرض للأخطار، ورغم أنها تعامل بتوقير هناك باعتبارها رموزاً ثقافية ودينية فإنها تتعرض للمطاردة، عندما تدخل مناطق مأهولة، لأنها تلحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية والمنازل، وتدوس على المارة.

وهناك مئات من الفيلة في حوزة أشخاص لاستخدامها في السياحة، والمناسبات الدينية، في الحصون والقصور والمعابد، وفي الغالب تتعرض تلك الفيلة لإساءة معاملة من قبل مشغليها وأصحابها، الذين يستخدمون قطعاً معدنية مدببة لجعلها تطيع التعليمات.