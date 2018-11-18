الشرطة البريطانية تعتقل 70 شخصاً بعد احتجاج أغلق 5 جسور بلندن

الشارقة 24 – رويترز:

اعتقلت الشرطة البريطانية، أكثر من 70 شخصاً خلال احتجاج بيئي، بعد أن أغلق متظاهرون خمسة جسور على نهر التيمز، بوسط لندن.

ويسعى منظمو الاحتجاج للضغط على الحكومة البريطانية، لاتخاذ إجراء أقوى لإبطاء تغير المناخ، والقضاء على انبعاث غازات الاحتباس الحراري بحلول 2025.

وتركز احتجاج السبت لعدة ساعات على جسر وستمنستر قرب البرلمان البريطاني، ولكن حركة المرور تعطلت أيضاً على الجسور الأربعة الأخرى.

وحمل المشاركون لافتات كتبت عليها عبارات من بينها "أوقفوا التدهور المناخي"، و"عصر الوقود الأحفوري انتهى"، و"تمرد من أجل الحياة".

وأكدت الشرطة أن معظم المتظاهرين اعتقلوا لقطع الطريق، ولم ترد معلومات فورية عن الاتهامات أو العدد الإجمالي للمحتجين، وشارك بحسب منظمين، أكثر من ستة آلاف شخص في الاحتجاج.

وأعلن مفوض الشرطة قبيل إعادة فتح الجسور، أن المظاهرة أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للآخرين في لندن، ومنعت أجهزة الطوارئ من استخدام الجسور للتنقل في المدينة.