احتجاج بيئي يؤدي لإغلاق 5 جسور بلندن

محتجون بيئيون على جسر وستمنستر قرب البرلمان البريطاني في لندن

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت أكثر من 70 شخصاً، خلال احتجاج بيئي، السبت، بعد أن أغلق متظاهرون 5 جسور عبر نهر التيمز بوسط لندن.

وأفاد منظمو الاحتجاج أنهم يريدون الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراء أقوى لإبطاء التغير المناخي، والقضاء على انبعاث غازات الاحتباس الحراري بحلول 2025.

وتركز الاحتجاج لعدة ساعات على جسر وستمنستر، قرب البرلمان البريطاني، ولكن حركة المرور تعطلت أيضاً على الجسور الأربعة الأخرى.

ونظم مئات الأشخاص احتجاجاً قرب وستمنستر، حاملين لافتات كتبت عليها رسائل من بينها "أوقفوا التدهور المناخي"، و"عصر الوقود الأحفوري انتهى"، و"تمرد من أجل الحياة".

وأكدت الشرطة أن معظم المتظاهرين اعتقلوا لقطع الطريق، ولم ترد معلومات فورية عن الاتهامات أو العدد الإجمالي للمحتجين.

وقال منظمون إن أكثر من 6 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج.

وقال مفوض الشرطة وحيد خان، قبيل إعادة فتح الجسور: "لهذه المظاهرة تأثير مباشر على آخرين عبر لندن، يرغبون في مباشرة شؤونهم اليومية، ومنعت أجهزة الطوارئ من استخدام الجسور للتنقل في لندن".