الشارقة 24 توثق حملة "البيئة والمحميات" التفتيشية على مرتادي البر

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

تنفذ هيئة البيئة والمحميات الطبيعية حملات تفتيشية بشكل دائم على البر "الصحراء"، وعلى المخيمات البرية، من أجل رصد المخالفات البيئيّة كإلقاء النفايات وترك بقايا الشواء.

وتسعى الهيئة إلى حماية المناطق البريّة والصحراوية من الممارسات العبثية والسلبية، والتزام مرتادي البر بالقوانين واشتراطات السلامة لحماية البيئة الصحراوية.

ويعمل مفتشو هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة باستمرار على تثقيف مرتادي المناطق البرية، عبر توزيع مطويات، تتضمن آلية التخلص من الفحم بطرق آمنة، للمحافظة على نظافة المكان والإرشادات السليمة الواجب اتباعها لمنع التدهور البيئي.

الشارقة 24 قامت بمرافقة الفرق التفتيشية لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وقامت بتوثيق عملهم الهام لحماية البيئة الصحراوي، والمناطق البرية، ورصدت تجاوب مرتادي البر مع المفتشين.