أكبر بطاقة بريدية في العالم على جبل في سويسرا

الشارقة 24 – أ ف ب:

بُسطت أكبر بطاقة بريدية في العالم، بحسب مجموعة "غينيس" للأرقام القياسية، على جبل جليد في سويسرا، يوم الجمعة، للفت الانتباه إلى مشكلة التغيّر المناخي، وهي مؤلفة من 125 ألف رسالة ورسم، من إعداد أطفال وشباب.

ونظّمت هذه الحملة، بمبادرة من المديرية السويسرية للتنمية والتعاون ومؤسسة "وايف".

وقد علّقت البطاقة على جبل أليتش "جنوب"، على علوّ يتخطى 3400 متر، تمهيداً لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المزمع انعقاده في ديسمبر ببولندا.

وكتب على البطاقة الممتدّة على 2500 متر مربع بالإنجليزية، عبارات تدعو إلى إيقاف التغيّر المناخي.

وشاركت مؤسسات مدرسية من 35 بلداً في هذه الحملة، بحسب القيّمين عليها، الذين أعلنوا أن نسخة من هذه البطاقة سترسل للمشاركين، في المؤتمر المناخي من أعلى مكتب بريد في أوروبا.

وأظهر التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أنه لا يزال من الممكن حصر الاحترار المناخي بـ 1.5 درجة مئوية، واحتواء تداعياته.