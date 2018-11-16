رفع الغوريلا الجبلية من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض

الشارقة 24 – رويترز:

رُفعت غوريلا أفريقيا الوسطى الجبلية من قائمة "الأنواع المهددة بشدة بالانقراض"، بعد زيادة نادرة ومفاجئة في أعدادها خلال الأعوام العشرة الماضية.

وكشف مسح أجري في العام الجاري، أن العدد قفز إلى ألف من 680 في عام 2008، مما دفع العلماء لنقلها إلى قائمة الأنواع "المهددة بالانقراض".

وذكرت ليز وليامسون الخبيرة في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، أنه على الرغم من أن زيادة أعداد الغوريلا الجبلية نبأ رائع، لكن السلالة لا تزال مهددة، ويتعين استمرار جهود المحافظة عليها.

وتجذب الغوريلا الشهيرة التي تتميز بظهرها ذي اللون الفضي آلاف السائحين، الذين يدفعون مئات الدولارات لرؤيتها.

وتعيش في منطقة البراكين التي تغطيها الغابات خارج صدع غرب أفريقيا، حيث تلتقي حدود رواندا والكونجو وأوغندا.

ويؤوي موطنها الطبيعي سلالات لا توجد في أي مكان آخر ومنها القرود الذهبية.

وهذه السلالة مهددة بسبب الصيادين والاضطرابات السياسية والأمراض ومنها فيروس الإيبولا.

وأكدت وليامسون، أن التهديد الأكبر لأعداد الغوريلا الجبلية سيكون بظهور مرض جديد شديد العدوى، لأنه سيكون من الصعب جداً السيطرة عليه.