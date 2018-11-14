ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا إلى 48 قتيلاً

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع عدد الوفيات إلى 48، في كارثة حرائق الغابات، التي صُنفت بالفعل، كأسوأ حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا، من حيث عدد الوفيات، والدمار الذي أحدثه.

وعثرت السلطات الأميركية، على رفات ستة ضحايا آخرين، داخل وحول بلدة اجتاحتها، الأسبوع الماضي، ألسنة اللهب في شمال ولاية كاليفورنيا.

ومشطت فرق من الطب الشرعي، معها كلاب مدربة على اكتشاف الجثث، موقعاً تناثر فيه الرماد والأنقاض المتفحمة في باراديس بولاية كاليفورنيا، في سفح جبل سييرا على بعد حوالي 280 كيلومتراً، إلى الشمال من سان فرانسيسكو.

وجاءت الجهود المكثفة، لتحديد أماكن الضحايا في اليوم السادس للحريق، الذي أتى على أكثر من سبعة آلاف منزل ومبنى، بما في ذلك معظم مساحة بلدة باراديس، والتي كان يسكنها نحو 27 ألف شخص.

وكان كوري هونيا رئيس مقاطعة بيوت، قد أوضح في وقت سابق، أن 228 شخصاً يعتبرون في عداد المفقودين، وأن مكتبه يعمل على تحديد مصير ما يقرب من 1300 شخص آخرين، طلب أقاربهم البحث عنهم بشكل جيد.

واستطاعت فرق المكافحة، إقامة خطوط عازلة، لاحتواء ما يقرب من ثلث محيط الحريق الآخذ في التوسع.

وأشار مسؤولو الإطفاء، إلى أن تراجع الرياح ومستويات الرطوبة، سمحت لفرق الإطفاء بشق طريق وسط ألسنة اللهب، ولكن لا يزال أكثر من 50 ألفاً من سكان المنطقة، يخضعون لأوامر إجلاء، فيما يظل أكثر من 15 ألف مبنى مدرجة كأماكن مهددة بالحريق.