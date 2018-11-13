مجلس "آيرينا" يبحث تسريع التحول في قطاع الطاقة العالمي

الشارقة 24 – وام:

انطلقت الثلاثاء، أعمال الاجتماع السادس عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، الذي يعقد في أبوظبي وتستمر أعماله حتى الخميس.

ويبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، ومنها مناقشة الجهود الرامية لتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة العالمي، والسبل التي تتيح للوكالة دعم أعضائها بالشكل الأمثل، لتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة فيها، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات الجارية لاجتماع الجمعية العمومية للوكالة في يناير 2019.

وأكد عدنان أمين، مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"، أن الوكالة ستعمل على دعم أعضائها من أجل استغلال كامل إمكانياتهم في قطاع الطاقة المتجددة، وإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة في أجندة العمل العالمية.

وأضاف أن العالم يشهد اليوم تحولاً استثنائياً في قطاع الطاقة، مدفوعاً بنمو غير مسبوق لمصادر الطاقة المتجددة وحالة تجارية قوية، مشيراً إلى أن تسريع وتيرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة يعد أمراً محورياً لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الأهداف المناخية.