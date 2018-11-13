جامعة أردنية صديقة للبيئة تتيح لطلابها استخدام الدراجات الهوائية

الشارقة 24 – رويترز:

مبادرة جديدة في جامعة أردنية تعد بوقف إهدار وقت الطلاب، وعدم تفويت مزيد من المحاضرات عليهم، كما أنها تتيح لهم فرصة لممارسة نشاط مفيد للصحة، كل ذلك من خلال السماح للطلاب باستخدام دراجات هوائية في الحرم الجامعي.

المبادرة "دراجتي"، أطلقتها شركة خاصة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في مدينة إربد، وذكر موقع الجامعة على الإنترنت أن المبادرة تتيح للطلاب استخدام الدراجات الهوائية، مقابل قرشين أردنيين فقط للدقيقة الواحدة.

واشترك زهاء ألفي طالب في المرحلة الأولى للمشروع، لكن العدد قفز في الآونة الأخيرة لنحو 8 آلاف طالب وطالبة، وهو ما يدفع الجامعة لزيادة عدد الدراجات.