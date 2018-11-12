اليابان تستأنف صيد الحيتان في القطب الجنوبي

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت الحكومة اليابانية، الإثنين، أن أسطول صيد الحيتان الياباني غادر غربي البلاد متوجهاً إلى القطب الجنوبي لاصطياد مئات من حيتان العنبر، رغم الانتقادات الدولية.

وأشارت وكالة المصايد اليابانية، في بيان، إلى أن الأسطول سيصطاد ما يصل إلى 333 حوتاً من حيتان العنبر من أجل "البحث العلمي" في المحيط الجنوبي حتى أواخر مارس.

وستكون هذه هي عملية الصيد الرابعة في المنطقة، منذ أن قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي في مارس 2014، بأن صيد اليابان للحيتان لم يكن بأهداف علمية، مما دفع طوكيو إلى إيقاف هذه الممارسة لمدة عام.

واستأنفت اليابان صيد الحيتان في المحيط الجنوبي في السنة المالية 2015-2016، بعد أن قررت تخفيض حصة صيد حيتان العنبر إلى 333 أو حوالي ثلث ما اعتادت على صيده.

وأوقفت اليابان رسمياً الصيد التجاري للحيتان في عام 1988، امتثالاً لقرار اللجنة الدولية لصيد الحيتان بإيقاف الصيد.

ومع ذلك، استمرت اليابان في صيد الحيتان تحت مسمى "البحث العلمي" منذ ذلك الحين، فيما يقول منتقدون أن ثغرة في ميثاق اللجنة الدولية لصيد الحيتان سمحت للبلاد بالاستمرار في عمليات الصيد السنوي لأغراض تجارية.