"مركز الحفية"... أيقونة بيئية ومعلم حضاري وسط جبال كلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

على مساحة 12 كم، يمتد مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بحكومة الشارقة، وسط سلسلة جبال الحجر بمدينة كلباء، في قلب محمية الحفية.

بات المركز الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في شهر مارس عام 2016، معلماً حضارياً وأيقونة بيئية، أهلته لأن يكون وجهة رئيسية لمختلف الشرائح العمرية من الأهالي، والمقيمين، بكلباء، ومدن الجوار.

ويوفر المركز، الذي يعد إحدى مفردات مشروع كلباء للسياحة البيئية للزوار، فرصة مثالية للاستمتاع بمقوماته البيئية والجمالية وموقعه الجغرافي المتميز، وما يزخر به من مجموعة فريدة من الحيوانات والطيور والزواحف المهددة بالانقراض.

عدسة "الشارقة 24" تجولت داخل أروقة المركز، لترصد وتبين للمشاهد ما ينتظره من خيارات واسعة لاكتساب المعلومة، والاستمتاع بالأجواء الطبيعية الساحرة.

يلعب مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، دوراً فاعلاً في الحفاظ على الحياة البيئية والتنوع الحيوي بالمنطقة وإبرازها، عبر تأهيل الحيوانات الأصيلة، التي تنتمي إلى طبيعة المنطقة، بحسب هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بحكومة الشارقة، التابع لها المركز.

وتوضح الهيئة أن المركز يضم نحو 30 نوعاً من الحيوانات بين الثدييات والزواحف والطيور، وتصنف كحيوانات منقرضة، وحيوانات مهددة بالانقراض، وأخرى مهددة بشكل حرج، وأنواع قريبة من التهديد، وأنواع أقل تهديداً، وأخرى ضعيفة التواجد، علاوة على بعض الحيوانات التي لا تتوافر عنها معلومات كافية، وأخيراً بعض الحيوانات التي تخضع للتقييم.

ويتفرد المركز باحتوائه على حيوان نادر وهو حيوان الطهر العربي المعروف على مستوى دولة الإمارات، وتحديداً منطقة وادي الرفيصة بمدينة خورفكان، وحيوان الطهر هو واحد من الحيوانات النادرة حيث لا توجد منه على مستوى العالم سوى سلالتان، هما الطهر العربي في الإمارات وعمان، والطهر الآسيوي، ويطلق عليه "طهر الهيمالايا".

ويعد المركز أحد المتنفسات الطبيعية لسكّان وزوّار مدينة كلباء، حيث تقرّب البيئة المحيطة بالمركز بمعالمها ومناظرها الطبيعية، الزائر إلى البيئة البرية في الجبال، وتلقي الضوء على الأواصر القوية بين الحيوانات وبيئتها، وثقافة المنطقة وإبداعاتها.

أحد مميزات المركز التي عززت من وتيرة إقبال الزائرين عليه، تتمثل في طرازه العمراني المستدام، وتصميمه المدمج في البيئة المحيطة والذي يمكن الزائر من مشاهدة الحيوانات في بيئة تحاكي بيئتها الأصلية عبر حوائط زجاجية بانورامية.

ويضم مركز الحفية مطعماً راقياً يطل على سهل الغيل، ويوفر فرصة مثالية للاستمتاع بالطبيعة البكر، كما يضم متجراً لبيع الأدوات التراثية والبيئية بمبالغ رمزية، علاوة على مقهى واستراحة، ومراكز تعلم، وقاعات اجتماعات.

جدير بالذكر أن المركز كان قد حصد جائزة الشرق الأوسط للهندسة المعمارية، عن فئة أفضل مركز تعليمي لعام 2016.