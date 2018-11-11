صيادون في بوليفيا يحافظون على "تماسيح الياكار" المهددة بالانقراض

الشارقة 24 – رويترز:

يتعاون صيادون من السكان الأصليين من مجتمع تاكانا في بوليفيا مع أنصار حماية البيئة للعمل على الحفاظ على تماسيح الياكاري المتواجدة في المنطقة والتي تواجه خطر الانقراض، في مشروع يهدف لتبني ممارسات مستدامة بأعمال الصيد لهذا النوع من التماسيح.

ويعتبر نهر بيني في شمال منطقة الأمازون واحداً من أكثر المناطق التي تتميز بالتنوع البيولوجي في البلاد، وتعيش فيها مجتمعات السكان الأصليين، بحثاً عن الطعام والموارد إلى جانب كونها مصدراً يحصلون منه على المال.

وتعد كيامن الياكاري من بين أعلى الحيوانات قيمة في هذه المنطقة، وهي من فصيلة التماسيح ويجري استهدافها بالصيد للحصول على لحمها ودهنها وجلدها.

وذكر أحد أفراد مجتمع التاكانا بأن لحم هذه الزواحف دسم ولذيذ، مضيفاً أنه يوفر المساعدة اقتصادياً لمجتمعات التاكانا، وأن ذلك أمر موجود دائماً ومعروف في الخارج.

إلا أن ارتفاع معدلات الصيد الجائر لها في الفترة ما قبل عام 2006 جعلها على شفا الانقراض، وهو ما جعل تلك المجتمعات تتعاون مع هيئات دولية للحفاظ على البيئة في وضع آلية للصيد المستدام لتلك الزواحف.