كاليفورنيا تعلن الطوارئ بسبب حريق غابات

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت السلطات في كاليفورنيا، يوم الخميس، إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم، في أعقاب اندلاع حريق هائل سريع التحرك، في سفوح جبال سييرا في نورثرن كاليفورنيا.

وأعلن جافين نيوسوم القائم بأعمال حاكم كاليفورنيا، حالة الطوارئ في مقاطعة بوتي شمال ساكرامنتو، بعد أن انتشر ما يسمى بحريق "كامب فاير"، في أكثر من 18 ألف فدان في ثماني ساعات فقط، دون احتواء أي من الحرائق.

وأكد قائد شرطة مقاطعة بوتي كوري هونز، في مؤتمر صحافي، وجود وفيات، وأضاف أن الحريق كان سريع الاشتعال، وتحرك بسرعة كبيرة جداً، من منطقة نائية إلى مناطق مأهولة بالسكان، مشيراً إلى أن الحريق لا يزال نشطاً جداً.

وأوضح دارين ريد رئيس هيئة الإطفاء في كاليفورنيا، أن هناك خسائر كبيرة في مجتمعات متعددة، فضلاً عن العديد من الإصابات بين المدنيين ورجال الإطفاء.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بوتي، أنه تم إصدار أمر بالإخلاء لمناطق في بلدة بارادايس، التي يقطنها حوالي 27 ألف شخص، ووصف الحريق بأنه خطير للغاية.