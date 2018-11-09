انطلاق المؤتمر الوطني الثاني للرفق بالحيوان الأحد المقبل

الشارقة 24 – وام:

تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة، المؤتمر الوطني الثاني للرفق بالحيوان، بالشراكة مع مؤسسة اللحوم والماشية الأسترالية، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان يومي 11 و12 نوفمبر الجاري في دبي.

وأكد المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي إن تنظـيم المؤتمر يعد تجربة رائدة تقدمها دولة الإمارات لدول المنطقة والعالم، حيث يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمراجعة المستمرة لإجراءات الرفق بالحيوان وتطويرها، بما يتفق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لبناء منظومة متكاملة للرفق بالحيوان، توفر أقصى قدر من الرعاية والرفاه للحيوان، بما يتفق مع قيمنا الدينية والأخلاقية والحضارية، ومصالحنا الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة التحديات، التي تواجهها هيئات الرفق بالحيوان، ووضع تصور مشترك وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية برفاه الحيوانات، والاتفاق على أولويات العمل على المستوى الوطني، وتحليل الاحتياجات لتطوير سياسة وطنية في مجال الرفق بالحيوان، وأثرها في النمو الاقتصادي والصحة والبيئة.