"شؤون البلديات" بالشارقة تطلق مبادرة "إنتاج البلاستيك الحيوي من فاقد الغذاء"

الشارقة 24:

ضمن مشاركتها في معرض "بيئتي مسؤوليتي الوطنية" المقام في مدينة العين، تحت رعاية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أطلقت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، مبادرة "إنتاج البلاستيك الحيوي من فاقد الغذاء".

وتعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة العربية.

وأكد سعادة سالم بن محمد النقبي، رئيس الدائرة تميز المبادرة لأنها تساهم في تقليل كمية النفايات من الغذاء وفي نفس الوقت تعظم الفائدة من الفاقد من الغذاء، وتحوله من منتج ملوث للبيئة إلى منتج مرغوب يدخل في مجالات كثيرة من الصناعات.

من جانبه، أوضح سالم الكديد مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية في الدائرة أن الجديد في هذه المبادرة يتمثل في كون المواد الأساسية اللازمة لإنتاج البلاستيك الحيوي تأتي من بقايا الطعام الذي يتم التخلص منه كفضلات عضوية في سلال النفايات مما يزيد العبء على البلديات للتخلص من هذه النفايات بشتى أنواعها، ولذلك تعتبر هذه المبادرة هي إحدى الحلول الممكنة لتقليل الفاقد الغذائي وتقليل الضغط على مكبات النفايات والاستفادة القصوى منها في آن واحد.

وقامت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، بعرض جزء من هذه المبادرة كتحف فنية تم تصنيعها من نفايات الطعام والنفايات البلاستيكية.