"البيئة والمحميات" بالشارقة تقيم عدة ورش للتعريف بـ "جائزة الاستدامة"

الشارقة 24:

أطلعت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، 58 مدرسة عربية وأجنبية، على شروط ومعايير الدورة السابعة لجائزة الشارقة للاستدامة، من خلال ورش عمل استهدفت 388 من الطلبة، والهيئة التدريسية في المدارس المشاركة في الجائزة، من إمارة الشارقة ومناطقها، وإمارات الفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز مفهوم البيئة الخضراء المستدامة، وهي مستمدة من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية حماية البيئة وصون التنوع الحيوي في الإمارة، وتضم لجنة تحكيم الجائزة ممثلين من عدد من المؤسسات والجامعات، حسب اختصاصاتهم وذلك لتحكيم مجالات الجائزة المختلفة.

وتم تحديد الثلاثاء 27 نوفمبر الجاري، آخر موعد لتسليم ملف المشروع الوصفي والخميس 14 فبراير 2019 آخر موعد لتسليم ملف المشروع النهائي، الذي تم تطبيقه في المدرسة، وسيتم إقامة معرض التحكيم النهائي لجميع المشاريع المشاركة، والمرشحة للفوز الإثنين 4 مارس 2019.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن رؤية الجائزة تكمن في إيجاد بيئة خضراء مستدامة، وإذكاء روح التنافس بين القطاعات الطلابية المختلفة في المدارس والجامعات، لابتكار وإيجاد وتطبيق حلول بيئية مستدامة للمشكلات الملحة التي تسهم في تعميم الثقافة البيئية، وترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، لتحقيق وتمكين مقومات التنمية المستدامة، على أرض الواقع في البيئات التعليمية.

وأوضحت أن الجائزة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشراكة في العمل البيئي، لما يشكله من ركيزة أساسية في دعم مشروع الشارقة الاستراتيجي، لحماية موارد البيئة، وصون التنوع الحيوي في الإمارة، وذلك من خلال توسيع دائرة مسؤوليات العمل البيئي، وتعدد أطرافه، لتشمل المدارس والجامعات، والمؤسسات الرسمية التي ستسهم بإيجاد بيئة خضراء في إطار مستدام.

وأشارت إلى أن مجالات الجائزة في فئة المدارس، تتوزع على ست مجالات، هي ترشيد الطاقة الكهربائية، والمياه، ومشروع التطبيق البيئي المستدام، وتصميم مجسمات بيئية تثقيفية، والكتابة الإبداعية - القصة القصيرة، وإنتاج فيلم بيئي قصير، والمدرسة الخضراء.