ظاهرة فلكية نادرة.. اختفاء نجم من سماء الإمارات لـ 6 ثوانٍ

الشارقة 24 – وام:

نجح فريق من مركز الفلك الدولي، يوم الخميس، في رصد وتصوير ظاهرة فلكية نادرة، شوهدت من مناطق في دولة الإمارات، تتمثل باختفاء نجم لمدة 6 ثوانٍ، وذلك بسبب مرور كويكب اسمه "بريتوريا"، أمام أحد نجوم مجموعة نجمية اسمها "آلة السدس".

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، أنه لا يمكن رصد الظاهرة، إلا من مناطق معينة، وهي عبارة عن شريط ضيق لا يتجاوز عرضه 160 كيلومتراً، كان يعبر المنطقة الشمالية من دولة الإمارات، تحديداً شمال إمارة رأس الخيمة، وبعد دراسة مسار الاحتجاب، وجد الفريق أن أنسب مكان لرصد الظاهرة، يقع شمال مدينة رأس الخيمة، لأنه يقع قريباً جداً، من منتصف مسار الاحتجاب.

وتعتبر الاحتجابات الفلكية، من الظواهر الفلكية، التي تقدم معلومات قيمة للعلماء، فمن خلالها تمت العديد من الاكتشافات .