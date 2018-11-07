الصين تكشف عن محطتها الفضائية المستقبلية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

خطت الصين خطوة جديدة على طريق تحقيق طموحاتها الفضائية الكبيرة، بكشفها الثلاثاء، عن نموذج لمحطتها الفضائية الكبيرة الأولى التي من المقرّر أن توضع في مدار الأرض في العام 2022.

وعرضت المحطة في معرض الطيران والفضاء في مدينة جوهاي الجنوبية، وكانت من الأكثر جذباً للزوار.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه المحطة في العام 2022، وهي تحمل اسم "تيانغونغ" وتعني "القصر السماوي"، ويتألف قوامها من ثلاثة أجزاء هي المقصورة الرئيسية التي قُدّمت الثلاثاء وتمتد على حوالي 17 متراً، ومقصورتان فرعيتان مخصصتان للتجارب العلمية.

وسيتمكن ثلاثة رواد من العيش باستمرار على هذه المركبة التي لا يقل وزنها عن 60 طناً والمجهزة بألواح شمسية، وستكون لديهم إمكانية إجراء بحوث في مجالات العلوم والبيولوجيا وضعف الجاذبية.

ويقدّر العمر التشغيلي للمحطة بعشر سنوات.

وستكون هذه المحطة الوحيدة في الفضاء بعد خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة المقرر في العام 2024.

وتشترك في المحطة الدولية الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا.