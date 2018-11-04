مرض غامض يفتك بأسماك الكارب في العراق

الشارقة 24 – أ ف ب:

يسود قلق وغضب أصحاب مزارع تربية أسماك الكارب في نهر الفرات، وخصوصاً في محافظة بابل العراقية جنوب بغداد، بعد نفوق عشرات آلاف منها خلال الأيام الماضية، بسبب مرض ما زال مجهولاً حتى الآن.

ويوضح حسين الحسيني صاحب مزرعة لتربية الأسماك في ناحية سدة الهندية في محافظة بابل، وهو يجمع أسماكاً نافقة من أحد أحواضه، أن بعضهم يشير إلى فيروس، فيما يتحدث آخرون عن مادة كيميائية.

ومثل جميع أصحاب المزارع في سدة الهندية، طالب الحسيني بأن تجد الحكومة حلاً أو تحلل المياه، لمعرفة سبب نفوق الأسماك التي صارت أشبه بنفايات عائمة، تغطي مساحات واسعة.

وتمثل أسماك الكارب مصدراً غذائياً ومورداً اقتصادياً مهماً لشريحة واسعة جداً من العراقيين.

يضيف الحسيني بغضب، قد نقع نحن أيضاً ضحية هذا المرض، نريد حلاً من مسؤولي البيئة عبر تحليل المياه.

ويأتي ذلك، بعد تسجيل إصابات بالتسمم، خلال الفترة الماضية، جراء تلوث مياه نهري دجلة والفرات.

ففي محافظة البصرة جنوب العراق، سجلت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ألف حالة تسمم، بسبب شرب مياه ملوثة ومالحة مصدرها شط العرب، حيث يصب دجلة والفرات في جنوب البلاد.

كما تضررت مزارع تربية الأسماك جراء تلوث مياه البصرة، وبات أصحابها غارقين في الديون.

ويؤكد المهندس الزراعي جعفر ياسين رئيس شعبة الزراعة في سدة الهندية، أن 90% من الأسماك نفقت، ويضيف استنفرت وزارة الزراعة والحكومة المحلية في محافظة بابل كل طاقتهما للسيطرة على هذه الحالة، لكن بدون جدوى، لأن المرض بصراحة غير معروف.

ويقدر ياسين قيمة الخسارة التي تعرضت لها الناحية الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب بغداد، بمليارات الدنانير، ما يعادل مئات آلاف الدولارات.

من جهته، يقدر الحسيني قيمة خسارته بثمانين ألف دولار بسبب نفوق 50 ألف سمكة في مزرعته المؤلفة من 28 حوضاً، وطالب الدولة بتعويضه.

بدوره، يوضح أنس نهاد، الذي يملك مزرعة قريبة، أنه خسر نحو 70 ألف سمكة، ويضيف بتوتر كلها نفقت وخسرت مئات آلاف الدولارات، من أين أجلب أسماكاً الآن؟.

ويضيف وهو يقف على حافة حوض طافت على سطحه مئات الأسماك النافقة، "كيف سأعوض؟ لم يعد أمامي إلا بيع ملابسي وما أملك".

يؤكد نهاد وهو يشير إلى ما حوله بحسرة، أن الجميع يأكلون السمك.

وتمثل وجبة السمك "المسكوف"، التي تعد غالباً من سمك الكارب، إحدى الوجبات المعروفة جداً في العراق.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في بيان، أنها تواصل أخذ عينات من المياه والأسماك النافقة، مؤكدة أنه لم تظهر أية حالة مرضية بسبب أكل السمك، ولم يتبين وجود حالة سمية أو جرثومية حتى الآن.

ويوضح يحيى مرعي مدير المستشفى البيطري في محافظة بابل، أن التحاليل لم تثبت أن الماء مسمم أو أن ما حدث بفعل فاعل، ويبقى الأمر الوحيد المؤكد، أن هذا المرض الغامض "ضرب بشدة".