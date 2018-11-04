"أفني" تُفنى بطلقة قناص وتتهم بدم 13 قروياً منذ 2016

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكر مسؤولون في تقارير إخبارية، السبت، أن أنثى نمر، يُعتقد أنها مسؤولة عن مقتل 13 شخصاً غرب الهند، قُتلت بعد مطاردة شارك فيها حراس غابات وقناصة.

وكانت أنثى النمر، واسمها "أفني" وعمرها 6 سنوات قد قتلت قرويين بالقرب من غابة "راليجاون" في منطقة "يافاتمال" بولاية "ماهاراشترا" منذ يونيو 2016.

وأكد مسؤولو شرطة كبار، أن أنثى النمر المعروفة رسمياً، باسم "تي.1" قُتلت في المنطقة مساء الجمعة، بعد عملية بحث استمرت 3 أشهر.

وأشارت قناة "إن. دي. تي في" التلفزيونية، إلى أن إدارة غابة الولاية استعانت بصياد خبير، وقناص، وفريق يضم حوالي 200 فرد، وكاميرات وطائرات بدون طيار، ومجموعة من الكلاب البوليسية المدربة، وطائرة شراعية لرصدها.

استخدم الصيادون عطرًا أميركيًا يحتوي على مواد كيميائية تحاكي مركب "السيفيتون"، وهو فيرومون يفرزه حيوان الزباد، يستخدم لجذب النمور والأسود.

وأصدرت وزارة الغابات بياناً مفاده أن فريق الصيادين أطلق مخدراً على "أفني"، لكنها هاجمت سيارتهم الجيب المفتوحة، إذ قام الصياد بإطلاق النار عليها كرد فعل للدفاع عن النفس، وماتت النمرة في الحال.

ولجأ نشطاء في مجال الحياة البرية إلى الإنترنت للاحتجاج على مقتل "أفني"، حيث بإمكان إدارة الغابة حبسها بدلاً من قتلها.

وأظهرت تغطيات تلفزيونية في مكان آخر سكاناً محليين وهم يحتفلون ويوزعون الحلوى، معللين ذلك أنهم يشعرون بالارتياح بأن الذعر الناجم عن أنثى النمر قد انتهى.

ومن جانب آخر رأت منظمة "أهالي من أجل معاملة أخلاقية للحيوانات" أن "أفني"، قُتلت بشكل غير قانوني لإشباع شهوة الصياد للدم، وأنها جريمة بحق الحيوان، إذ تم تجاهل قانون حماية الحياة البرية، والهيئة الوطنية لحماية النمور، داعين إلى التحقيق في القضية.