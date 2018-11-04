العثور على بقايا ديناصورات تعود لـ 110 ملايين سنة في الأرجنتين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

اكتشف علماء إسبان وأرجنتينيون مخلفات نوع جديد من الديناصورات عاش قبل 110 ملايين سنة قرب سلسلة جبال الأنديس في الأرجنتين.

وسمي هذا النوع اللاحم "لافوكاتيسوروس أغريونسيس" ويبلغ طوله 12 متراً، وكان يقيم في منطقة صحراوية فيما تُعرف اليوم بصحراء نوكين، التي عُثر فيها على آثار متحجرات والمعروفة بآبار النفط أيضاً.

وأفاد خوسيه لويس كارباييدو الباحث في متحف إخيديو فيروغليو الواقع في منطقة باتاغونيا الأرجنتينية، بأنه عُثرعلى الجزء الأكبر من عظام الجمجمة، وكمية كبيرة من الأسنان.

وعُثر أيضاً على عظام أخرى من منطقة العنق والذيل والظهر، وقد عُثر إلى جانب بقايا هذا الحيوان البالغ، على عظام نموذجين أصغر سناً يتراوح طولهما بين 6 و7 أمتار، وأفاد الخبراء بأن هذه الحيوانات كانت تتنقل ضمن مجموعة، وقد نفقت في الوقت نفسه.

وورد هذا الاكتشاف في مجلة "أكتا باليونتولوجيكا بولونيكا" المتخصصة، وقد نشرته أيضاً جامعة لا ماتانسا قرب بوينوس أيريس.