برنامج مصري يكافح التلوث ويقضي على "سحابة القاهرة السوداء"

الشارقة 24 – رويترز:

لطالما عانت العاصمة المصرية القاهرة، من سحابة سوداء ضخمة تخيم على أجوائها، جراء إحراق مخلفات المحاصيل، لكن برنامجاً للحكومة المصرية، نجح فيما يبدو في الحد من هذه الظاهرة.

البرنامج يهدف إلى معالجة أحد أكبر العوامل المؤدية إلى وجود تلك الطبقة الكثيفة من الضباب الدخاني، ألا وهو إحراق المزارعين قش الأرز سنوياً في ظل افتقارهم لأي سبيل آخر للتخلص منه.

وبهدف التصدي لهذه المشكلة، تقدم الحكومة حافزاً مالياً للتجار مقابل شراء قش الأرز من المزارعين في نهاية الحصاد، ويصل ذلك الحافز إلى 50 جنيهاً أو ما يعادل ثلاثة دولارات للطن، كما يمكنهم بعد ذلك بيعه علفاً للحيوانات أو لأغراض أخرى.

وقد أتت تلك الاستراتيجية بنتائج جيدة فيما يبدو.