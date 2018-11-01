حديقة سان دييجو تودع حيوان باندا في طريقه للصين

الشارقة 24 – رويترز:

ودعت حديقة حيوان سان دييجو بالولايات المتحدة، ذكر الباندا العملاق قاو قاو الذي بدأ رحلة العودة لموطنه الأصلي الصين، كان قاو قاو الباندا الأكبر سناً في الحديقة وعمره 28 عاماً.

وفاجأ نبأ رحيل قاو قاو زوار الحديقة التي أمضت الأسابيع الأخيرة في التحضير لرحيل الباندا، في سرية لتجنيبه القلق والتوتر.

ووصل قاو قاو إلى حديقة حيوان سان دييجو في كاليفورنيا عام 2003، على سبيل الاستعارة من الصين وكان متوافقاً بشدة مع أنثى الباندا العملاقة باي يون، وهي معارة أيضاً للحديقة من الصين حيث أنجبا 5 صغار.