جهود مضنية لإنقاذ السلاحف البحرية في بورما

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تواجه السلاحف البحرية في بورما، على غرار مثيلاتها في باقي أنحاء آسيا والعالم، تهديدات جراء التلوث والصيد الجائر والقضاء على مساحات عيشها الطبيعية، في وضع تحذر منظمات بيئية من خطورته.

وتصنَّف 5 من أجناس السلاحف البحرية السبعة الموجودة في العالم على أنها متأصلة في المياه البورمية في بحر أندامان.

والأنواع المنتشرة على شواطئ بورما هي السلاحف الصقرية المنقار، وهو جنس مهدد بدرجة كبيرة، إضافةً إلى السلاحف البحرية الجلديّة الظهر، والسلاحف الخضراء والسلاحف الزيتونية، بالإضافة إلى السلاحف البحرية ضخمة الرأس.

وسجلت أعداد هذه الحيوانات البحرية تراجعاً مقلقاً في السنوات الأخيرة، وفق فونه ماو المسؤول عن مشروع لحفظ السلاحف في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وهو يكرّس وقته لإجراء دراسات بشأن وضع السلاحف في جزيرة ثاميهلا في جنوب بورما، عند دلتا نهر أيياروادي.

وأكد ماو بعد إطلاقه صغار سلاحف في مياه بحر أندامان: إذا لم نحافظ على السلاحف بالشكل الصحيح، سيكون مصيرها الزوال قريباً، التغيرات في النظام البيئي مصدر تهديد كبير لهذه الحيوانات.

ويمضي هذا الناشط البيئي أسبوعين إلى 3 أسابيع في التنقل على شواطئ هذه الجزيرة الصغيرة، التي يطيب للسلاحف البحرية أن تلقي بيضها على رمالها.

ويحذّر الصندوق العالمي للطبيعة عبر موقعه الإلكتروني من أن السلاحف تستوطن محيطاتنا منذ أكثر من 150 مليون سنة، وهي عايشت الديناصورات وتخطت كل الأزمات المناخية، مع ذلك، تصنَّف 6 من الأجناس السبعة الحية على أنها مهددة أو مهددة بشدة.