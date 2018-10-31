الإمارات تعتمد 4.5 مليون دولار لدعم المعهد العالي للنمو الأخضر

الشارقة 24 – وام:

أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، اعتماد دولة الإمارات لمساهمات مالية جديدة، لدعم مشاريع المعهد العالي للنمو الأخضر، بقيمة 4.5 مليون دولار أميركي، للسنوات الثلاث المقبلة، 2019-2021، بمعدل 1.5 مليون دولار سنوياً، للمشاريع التي سيعمل عليها المعهد، بهدف مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال.

جاء الإعلان، خلال ترؤس معاليه لوفد الدولة، ممثلاً في وزارة التغير المناخي والبيئة، المشارك في اجتماعات المعهد العالي للنمو الأخضر، والتي انعقدت في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، يومي 30 و31 أكتوبر.

وأكد معالي الدكتور الزيودي في كلمته، خلال الاجتماعات، حرص دولة الإمارات على تحقيق منظومة الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى اعتماد القيادة الرشيدة للدولة الأجندة الوطنية الخضراء 2030 في عام 2015، لإيجاد أسس وآليات عملية لتحقيق هذه المنظومة.