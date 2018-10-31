صغير كنغر الشجر يتنفس هواء أستراليا بعد خروجه من جراب أمه

الشارقة 24 – رويترز:

للمرة الأولى، بدأ صغير حيوان كنغر الشجر النادر، الخروج من جراب أمه، في حديقة حيوان هيلسفيل بولاية فيكتوريا في أستراليا.

وبناءً على تصويت الجمهور، أطلق على الصغير اسم "جوفي"، وعمره 8 أشهر تقريباً، لكنه بدأ لتوه استكشاف العالم خارج جراب أمه.

وجوفي هو أول كنغر من هذا النوع يولد في حديقة هيلسفيل، بينما يعيش والداه بها منذ عام 2016.

ويعيش كنغر الشجر فوق الأشجار، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، التي يضعها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.