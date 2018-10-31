نفوق أنثى حوت صغيرة على جزيرة رييونيون الفرنسية

الشارقة 24:

نفقت أنثى حوت صغيرة، أطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية اسم "بيلي"، بعد أن جنحت إلى جانب أحد الطرق الرئيسية التي تحيط بجزيرة رييونيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، رغم الجهود التي بذلها أعضاء منظمة لإنقاذ الحيتان لإعادتها إلى البحر.

وتمكن أعضاء منظمة جلوبيس من إعادة أنثى الحوت، التي يتراوح وزنها بين 10 و12 طناً، بعد جهود استمرت لـ 6 ساعات، لكنها جنحت مرة أخرى على الصخور الصناعية بمحاذاة الشاطئ.

وعاودت المنظمة محاولات إنقاذها على مدار ساعتين لإعادتها إلى البحر، لكنها توقفت عن التنفس ونفقت.

وأعرب لوران مويسيه رئيس المنظمة عن أمله في الكشف عن أسباب نفوق أنثى الحوت، من خلال تشريحها.

بدوره، أبدى باسكال رافيلي رئيس نقابة الطرق في جزيرة رييونيون، دهشته، قائلاً، إنها المرة الأولى التي يرى فيها حوتاً نافقاً صغيراً، رغم أنه يعمل في الطرق منذ عام 1994.

ويفد العديد من السياح إلى جزيرة رييونيون لمشاهدة الحيتان الحدباء أثناء سباحتها في الماء.